Барнаулец украл из съемного жилья печную дверцу

Полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя краевой столицы осудили за то, что он украл чугунную дверцу и сдал ее на металлолом.

Как рассказала “Комсомольской Правда – Барнаул” помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова, в начале марта мужчина заключил с потерпевшей устный договор найма дома, согласно которому он мог там проживать.

Некоторые время все было спокойно,но вечером 25 марта 2019 года, арендатор был пьян и решил присвоить чугунную дверцу от кирпичной печи и двухкомфорочной чугунной плиты. Украденное сдал в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 2 800 рублей.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на 3 месяца.

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