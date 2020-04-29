Барнаулец украл деньги коллеги, отложенные на ипотеку

29 Апр 2020 2020-04-29T09:25:12+03:00

Горожанин украл 370 тысяч рублей, но возместил только 270 Фото: Анна СЕМИНА

До момента задержания он успел потратить 100 тысяч рублей

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В Барнауле состоялся суд над местным жителем, которого признали виновным в краже у коллеги большой суммы.

Преступление было совершено в январе этого года. Суд установил, что обвиняемый знал о том, что у его коллеги в тумбочке письменного стола спрятана крупная сумма – 370 тысяч рублей. Тот планировал ими погасить ипотеку.

- Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, осужденный при помощи найденного им ключа, открыл тумбочку и похитил все накопления, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». На суде мужчина полностью признал свою вину, но смог возместить ущерб товарищу только частично – 270 тысяч рублей. Остальное он успел потратить.

Суд признал барнаульца виновным и назначил ему два года условно. Помимо этого он обязан возместить потерпевшему ущерб. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU