В Барнауле жестко столкнулись два автомобиля

В краевой столице столкнулись две иномарки. Фото: Константин Санталов

В Барнауле вечером 20 ноября на проспекте Ленина столкнулись два автомобиля. Легковушки получили заметные повреждения.

ДТП произошло в районе остановки “Новый Рынок”, в аварии участвовали автомобили Nissan и Toyota. На снимках с места столкновения видно, что от удара у одной из машин смята передняя часть, а у другой - задняя.

На место происшествия выезжали медики и сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается. Официальной информации об этой аварии пока не поступало.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вчера днем во время снегопада в Барнауле произошло ДТП с автобусом. По информации очевидцев, автобус №60 столкнулся с отечественным автомобилем ГАЗ-31105.

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