В Барнауле водитель заехал на частный дом

Дом получил повреждения. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошло странное ДТП. Водитель каким-то образом почти заехал на частный дом. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

– Вчера около 23:00 по адресу Власихинская 27 произошло не совсем обычное ДТП. Водитель каким-то образом заехал на дом. Дом немного пострадал, водитель в порядке, – говорится в сообщении.

На фотографии видно, что машина стоит вертикально, опираясь на дом. Кажется, еще бы чуть-чуть и он «оседлал» бы здание. В комментариях водителя назвали стажером деда мороза. Машина, кстати, как раз под цвет главного новогоднего волшебника – красная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле произошла авария из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Мужчина мог потерять сознание. Автомобиль выехал сначала на аллею, разделяющую встречные потоки, а затем и на встречку, где столкнулся с другой машиной.