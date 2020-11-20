Во время снегопада в Барнауле произошло ДТП с автобусом

Что стало причиной аварии - неизвестно. Фото: pixabay.com

В пятницу, 20 ноября, в центре Барнауле легковушка столкнулась с автобусом. Об аварии сообщили очевидцы в паблике «Barnaul22».

Свидетели происшествия рассказали, что автобус №60 столкнулся с отечественным автомобилем ГАЗ-31105. Автобус ехал проспекту Ленина в сторону Нового рынка. В районе пересечения с улицей Профинтерна он столкнулся с легковушкой. О пострадавших не сообщается.

Что стало причиной аварии – неизвестно. Непонятно, не уступил ли кто-то дорогу или водитель выезжал с парковки. В комментариях пользователи обратили внимание на большое количество снега на дороге, несмотря на то, что в городе работают десятки машин снегоуборочной техники.

Напомним, ранее в Барнауле произошло странное ДТП. Водитель чуть ли не заехал на крышу частного дома.

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