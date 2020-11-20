Драку в барнаульском такси из-за маски показали на Первом канале

Женщина ударила таксиста по лицу во время спора из-за маски. Фото: pixabay.com

Барнаульская пассажирка-антимасочница, которая ударила водителя, прославилась на всю страну. Женщину и ее боевые способности показали на Первом канале в выпуске про ковид-диссидентов. Напомним, видео снял сам водитель. Он попросил надеть пассажирку маску, но та отказалась. Тогда мужчина сказал, что не сможет ее везти. Женщина начала хамить, в этот момент таксист включил камеру, она потянулась к его телефону. Когда он хотел убрать ее руки от телефона, получил по лицу.

– Скандал на ровном месте. Вряд ли женщина из Барнаула мечтала о такой славе. А ведь нужно было всего лишь надеть маску, и поехали бы. Впрочем, не все таксисты бывают требовательны к пассажирам, да и к себе тоже, – говорится в сюжете.

У психологов есть объяснение ковид-диссидентству. Дело вовсе не в пандемии и масках, они – лишь повод.

– Они привыкли противостоять реальности. Не важно — хорошая она или плохая. Не важна ее суть. Просто такова жизненная позиция и способ существования — противостоять, бороться с чем-то, — рассказал психолог Всеволод Иоффе.