СМИ: Мэр Бийска повторно заразился коронавирусом

Впервые мэр заразился еще в начале прошлого месяца Фото: газеты «Бийский рабочий»

Глава Бийска Александр Студеникин повторно заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Как пишет «Политсибру», информацией о заражении мера поделился источник в правительстве Алтайского края.

Напомним, впервые мэр заразился еще в начале прошлого месяца: 5 октября он отправился на двухнедельную самоизоляцию и работал в удаленном режиме. Спустя 14 дней Александр Студеникин вернулся на рабочее место. Однако прошло чуть меньше месяца, и он вновь заразился коронавирусом. Ранее медики предупреждали о том, что в крае начали регистрировать повторные заражения.

В числе зараженных ковидом был и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Сначала он лечился дома, но позднее у него началась пневмония, и его госпитализировали в краевую клиническую больницу. А позже стало известно о заражении четырех заместителей главы региона. Так, инфекцию подхватили Денис Губин, Александр Лукьянов, Игорь Степаненко и Александр Климин.