Мэр Бийска вылечился от коронавируса и приступил к работе

Как только тест дал положительный результат, глава города самоизолировался Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Бийска Александр Студеникин вылечился от коронавируса. Он приступил к работе еще в конце прошлой недели, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

О том, что мэр заразился коронавирусом, стало известно в начале октября. Как только тест дал положительный результат, глава города самоизолировался и начал амбулаторное лечение. Все это время Александр Студеникин продолжал дистанционно работать с использованием онлайн-платформы.

Как пишет издание, плановые совещания с руководителями структурных подразделений и городских предприятий по-прежнему проводятся в дистанционном режиме. Также глава Бийска ежедневно посещает различные объекты, чтобы контролировать проходящие на них работы.

На полное выздоровление у Александра Студеникина ушло меньше двух недель, последний тест показал отрицательный результат.

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