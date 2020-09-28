Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатора Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией в Краевую клиническую больницу. Сейчас он лежит в стационаре. В каком состоянии находится сейчас глава региона, не сообщается.

Ранее стало известно, что губернатор заболел коронавирусом. Он проходил лечение на дому.

- Работу свою организовал дистанционно, этим летом уже не первый раз приходится это делать. На связи со всеми краевыми и федеральными руководителями, - писал Томенко в своем Инстаграме.

В настоящее время его тест отрицательный, сообщает официальный сайт региона.

Напомним, в июне губернатор уходил на самоизоляцию из-за того, что в его окружении выявили заболевших. Решение было принято для того, чтобы не подвергать опасности других работников.

- Я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно, - писал глава региона.