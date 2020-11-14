В Минздраве объяснили, зачем в Барнауле установили рефрижератор для хранения трупов

Рефрижератор для хранения тел (фото: пресс-службы минздрава АК)

В Барнауле на территории городской больницы №11 установили рефрижератор для хранения тел умерших в ковидной госпитале. В региональном Минздраве прокомментировали, для чего понадобилось дополнительное помещение для усопших.

По данным на утро 13 ноября в очереди на вскрытие в ковидных моргах Барнаула было 39 трупов. Но работу стесняют 69 тел, которые должны забрать родственники, но по какой-то причине этого не делают.

– Поэтому место для хранения трупов рефрижераторного типа как раз необходимо для того, чтобы сохранить тела умерших до того момента, когда родственники смогут их забрать. Это вынужденная мера, которая призвана обеспечить работу самих моргов в более оптимальном режиме, – сообщили в Минздраве Алтайского края.

Хранилище рассчитано на 27 трупов. Напомним, когда заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае начала набирать обороты, сообщалось о нехватке мест в морге.

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