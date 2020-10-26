Третий морг для вскрытия тел из ковидных госпиталей открыли в Барнауле

Еще одно патологоанатомическое отделение для больных COVID-19 открылось на базе Центра охраны материнства и детства Фото: Олег УКЛАДОВ

Дополнительный морг открыли в столице Алтайского края для вскрытия тел инфицированных коронавирусом.

- Чтобы решить возникшую проблему в Алтайском крае по очередности вскрытий и возросшей нагрузки на патологоанатомов, которые работают с телами умерших от инфекционного заболевания, региональным минздравом принято решение дополнительно организовать в Барнауле третье отделение, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Теперь принимать тела усопших также будут в патологоанатомическом отделении Центра охраны материнства и детства. Там работают два специалиста. А вот вскрытия, которые они проводили ранее, переведут на площадку Краевой клинической больницы.

Чтобы хоть как-то снизить нагрузку на отделение, к работе привлечены три патологоанатома из числа сотрудников профильной кафедры Алтайского государственного медицинского университета.

Напомним, уже некоторое время в Барнауле отмечается нехватка специалистов-патологоанатомов. Из-за того, что в случае с инфицированными пациентами вскрытие – это обязательная процедура, нагрузка увеличилась в разы. В свою очередь это стало следствием на сильную задержку по выдаче тел родственникам. Иногда приходится ждать неделями и больше.

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