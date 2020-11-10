Несколько медиков в Алтайском крае заболели коронавирусом после прививки

Вакцина. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае три медика заболели COVID-19, несмотря на то что им поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога региона Ирину Переладову.

– Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде, – заявила специалист.

За сутки до первой прививки медики сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Результаты были отрицательными, а значит врачи успели заразитьсямежду забором анализов и вакцинацией. Сейчас заболевшие уже выздоровели. Если у них появился достаточный иммунитет, то поставят вторую прививку.

Ранее мы сообщали о том, что в Алтайский край поступили 42 дозы отечественной вакцины «Спутник V». Их также поставили медработникам. Первый укол сделали главному эпидемиологу региона Ирине Переладовой.

Напомним, до конца ноября на Алтай поступит еще 2005 доз вакцины от коронавируса для медиков. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

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