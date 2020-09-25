Главный алтайский эпидемиолог после прививки от COVID-19: «Чувствую себя отлично»

Ирина Переладова первой в регионе привилась от ковида. Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября на Алтае поставили первую прививку от COVID-19. Отечественную вакцину «Спутник V» получила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Почти за месяц до этого она поставила прививку от гриппа. После была выдержана положенная пауза, которая составляет минимум в 28 дней.

- Процедура – один в один, как прививочка от гриппа, - рассказала «Комсомолке» Ирина Владимировна. – На все про все ушло три минуты.

Утром 25 сентября, когда мы созванивались с главным внештатным эпидемиологом, она собиралась в командировку:

- Чувствую себя отлично, никакой болезненности, - рассказала на бегу Ирина Переладова, - даже уже забыла про этот укол.

Ирина Переладова первой в регионе привилась от ковида. Фото: Олег УКЛАДОВ

Через три недели, если всё пройдет отлично, ей поставят вторую часть вакцины.

Кроме главного эпидемиолога, пожелали поставить прививку от коронавируса еще более 40 медиков из разных медучреждений Барнаула. Им вакцину должны поставить в течение недели. Причем получат ее только те, кто не болел коронавирусом, у которых нет титров антител о перенесенной инфекции и иммуноглобулина класса М (все это свидетельствует о возможном начале заболевания, - прим. авт.).

За состоянием первых добровольцев будут следить врачи и фиксировать, как организм реагирует на новый препарат. Прививки от COVID-19 будут ставить в поликлинике №1 Барнаула.

Прививка от ковида. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая партия вакцины от коронавируса в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оборудование для хранения вакцины от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 сентября 2020 года: растет число «тяжелых» больных и вспышка в АКЗС

По данным оперативного штаба за последние сутки в больницах края пациентов с тяжелым течением заболевания уже 157. 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего на лечении в ковидных госпиталях находятся 922 пациента. Амбулаторно медицинскую помощь получают 6 человек (подробнее)