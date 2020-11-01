В Барнауле на пикете призвали отправить главу алтайского минздрава в отставку

Дмитрий Попов Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле днем 1 ноября прошел пикет недовольных положением дел в алтайском здравоохранении. О проведении пикета объявили активист общественной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг и краевед Данил Дегтярев.

Как сообщает Амител, мэрия города согласовала максимальное количество участников в 50 человек, однако пришло около 20. Лозунги на плакатах призывали выдать медикам достойную зарплату, решить проблему с медпомощью в Новоалтайске, навести порядок с очередями в поликлиниках, а также отправить главу алтайского минздрава Дмитрия Попова в отставку. Ранее жители края создали петицию, в которой также потребовали отставку главы министерства.

Отмечается, что все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию. За порядком следили полицейские.

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Пока результата теста на коронавирус нет. Сейчас Дмитрий Попов работает в дистанционном режиме, поэтому в этот сложный период ведомство не осталось без руководителя (подробнее)