Министр здравоохранения Алтайского края из-за температуры ушел на самоизоляцию

Сейчас Дмитрий Владимирович работает в дистанционном режиме Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попов заболел – у него появились признаки острой респираторной инфекции, в частности температура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. В настоящий момент не ясно, коронавирус это или обычная сезонная простуда.

Как рассказали «Комсомолке» в министерстве, пока результата теста на коронавирус нет. Сейчас Дмитрий Владимирович работает в дистанционном режиме, поэтому в этот сложный период ведомство не осталось без руководителя.

- Чувствует себя нормально. Надеемся, что не ковид, и в понедельник будет в строю, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ряд крупных краевых чиновников уже перенесли новую коронавирусную инфекцию, в их числе и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В начале октября он выписался из больницы, где проходил лечение от двухсторонней пневмонии.

В конце октября заражение подтвердилось сразу у четырех заместителей председателя правительства, губернатора Алтайского края. Тесты дали положительный результат у Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко.

Также не обошла инфекция и стены Алтайского краевого Законодательного Собрания. Накануне, 29 октября, прошла очередная сессия: 12 из 68 депутатов больны, причем четверо из них не смогли присутствовать на заседании.

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