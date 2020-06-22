“Я к этому отношусь спокойно”: глава Алтайского Минздрава прокомментировал петицию об отставке

Во время пресс-конференции 22 июня министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об отставке. Напомним, 11 июня ее разместили на сайте Change.org и уже подписали более 3700 человек.

Дмитрий Попов отметил, что к любому обращению граждан и трудовых коллективов министерство здравоохранения региона относится очень внимательно и должно разбираться в каждом конкретном случае, ведь везде есть свои особенности.

Однако говоря о петиции он подчеркнул, что она размещена на анонимном ресурсе, сервера которого находятся в США. По словам министра, в России уже есть опыт с накручиванием голосов, это не первый случай.

- В интернет-ресурсе очень легко просто найти, каким образом происходит накрутка на Change.org, это тот ресурс, где размещена петиция. Стоимость одного голоса - 5 рублей. Расценки вывешены, можно ознакомиться. В зависимости от того количества, которое необходимо накрутить, опубликован прайс. Я к этому отношусь спокойно, но а те вопросы, которые возникают у коллективов, у пациентов, мы внимательно разбираем.

Что сказано в петиции

Напомним, ранее более 3700 человек поддержали уход в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Петицию об этом разместил Андрей Иванов на сайте Change.org вечером 11 июня.

В обращении автор перечисляет скандалы, которые, по его мнению, дискредитируют министра. В частности, одним из громких происшествий стала ситуация вокруг увольнения заслуженных врачей из отделения травматологии и ортопедии в краевом Центре охраны материнства и детства. Им предложили должности санитаров м уборщиков. Правда, вскоре региональный минздрав оперативно выступил с опровержением. Главврач учреждения Константин Смирнов назвал врученные уведомления недоразумением и объяснил, что трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности.Что и было сделано. Сам Попов, комментируя скандальную ситуацию 1 июня, назвал видеобращение Осипова эмоциональным всплеском.

Кроме того, в петиции об отставке в вину министру вменяют: отсутствие лицензии у Рубцовского тубдиспансера, недоплаты врачам, работающим с коронавирусом, сокращение числа медучреждение в регионе и многое другое.

В комментариях пользователи поддерживают автора петиции и характеризуют медицину Алтайского края не с лучшей стороны.

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