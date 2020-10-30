СК проводит проверку после гибели двух человек во время пожара в Новоалтайске

Пожар не могли потушить больше часа. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Новоалтайске. Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября.

В 23:50 пожарным поступил тревожный звонок о возгорании частного двухквартирного жилого дома по улице Линейная. Тушить бушующее пламя мешал сильный порывистый ветер и распространение огня по большой площади и темное время суток. Огонь удалось локализовать в течение часа, еще сорок минут потребовалось пожарным на полную ликвидацию пламени.

После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела двух человек. Это оказался 47-летний хозяин дома и его 45-летняя супруга. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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