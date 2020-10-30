Ночью в Новоалтайске погибли два человека в крупном пожаре

Тушению пожара мешал сильный порывистый ветер. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 30 октября в Новоалтайске произошел крупный пожар. В 23:50 пожарным поступил тревожный звонок о возгорании частного двухквартирного жилого дома по улице Линейная, сообщают в пресс-службе МЧС.

На момент прибытия огнеборцев пламенем охватило кровлю дома и гараж по всей площади. В одной из квартир было сильное задымление. Очевидцы рассказали, что внутри дома могут находиться люди.

Тушению пожара мешал сильный порывистый ветер и распространение огня по большой площади и темное время суток. Огонь удалось локализовать в течение часа, еще сорок минут потребовалось пожарным на полную ликвидацию пламени.

Когда разбирали обвалы, были обнаружены тела двух погибших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина случившегося устанавливается.

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