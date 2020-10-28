На барнаульской остановке загорелся облившийся бензином подросток

Остановка, где все произошло.

В Барнауле 14-летний мальчик оказался в реанимации из-за неосторожного обращения с огнем. Все произошло вечером, 27 октября. Он находился на остановке «Опытная станция Барнаула» в селе Лебяжье вместе с двумя товарищами.

На местной заправке школьники купили бензин, налив его в пластиковую бутылку. Подростки баловались и один из ребят облился горючей жидкостью.

- Вследствие неосторожного обращения с огнем, одежда на подростке вспыхнула, - сообщает региональный следственный комитет.

Огонь удалось потушить, но школьник сильно обжегся. Его доставили в больницу с термическими ожогами 30 процентов кожи. Сейчас он находится в больнице в отделение реанимации.

После этого случая региональная прокуратура начала проверку.

- Будет дана принципиальная оценка работе органов системы профилактики. Также проверка проходит на предприятии, где со слов детей, они приобрели воспламеняющуюся жидкость в пластиковую тару, - сообщила представитель ведомства Мария Антошкина.

Тем временем, региональный СК возбудил уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).