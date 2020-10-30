В Рубцовске слабовидящая пожилая женщина провалилась в яму на месте ремонтных работ

Женщина упала в глубокую траншею подземных коммуникаций тепловых сетей. Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

30 октября в Рубцовске рано утром слабовидящая пожилая женщина провалилась в яму по адресу пер. Коммунистический, 37. Об этом рассказали в паблике «Инцидент Рубцовск».

– Автор сообщения вытащил женщину, вызвал скорую медицинскую помощь. С его слов, женщина не могла шевелить ногами, – сказано в посте.

По данному происшествию следовали организовали проверку, сообщает пресс-служба краевого Следкома. Выяснилось, что женщина упала в глубокую траншею подземных коммуникаций тепловых сетей, на месте ремонтных работ.

Следственная группа проводит осмотр места происшествия. Следователи выясняют обстоятельства, при которых пожилая женщина получила травму. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Барнауле двухлетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк. От удара она получила перелом височной кости.

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