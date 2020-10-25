В Барнауле бабушка по следам на снегу нашла двухлетнюю внучку в канализации

Глубина колодца - больше трех метров, но ребенок не пострадал. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером, 24 октября, в Барнауле двухлетняя девочка провалилась в открытый колодец. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Казалось бы, ничего не предвещало беды. Ребенок гулял с бабушкой в парковой зоне улицы Аванесова. Восхищаясь выпавшим снегом, в какой-то миг девочка мгновенно исчезла из виду. Бабушка начала искать внучку по следам и обнаружила припорошенный листьями и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в котором плакала испуганная девочка. Женщина позвонила в службу спасения. Незамедлительно спасатели и бригада скорой помощи выехали на место.

– Стоит отметить, что колодец больше трех метров, и ситуация могла быть плачевна. Сориентировавшись на месте, наше подразделение незамедлительно использовало лестницу-палку. Спустившись в канализацию, мы вытащили девочку и пытались успокоить, – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части Данил Алтухов.

Ребенка передали медикам, видимых повреждений на теле девочки не было.

При обнаружении незакрытого люка на улице, спасатели советуют постараться закрыть его или хотя бы огородить. Правда, перед этим важно не забыть покричать внутрь на всякий случай, чтобы не замуровать людей, которые могут находиться внутри. Ведь там может оказаться работник пострадавший или такой же пострадавший прохожий.

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