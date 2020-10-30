Дело бывшего мэра Славгорода передают в суд

Задержание Сергея Горбунова. Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

В Алтайском крае передают в суд дело бывшего мэра Славгорода Сергея Горбунова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, главный прокурор региона Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего чиновника. Вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, по данным следствия, в 2018 году, через неделю после того, как Горбунов вступил в должность главы города, он потребовал от местного предпринимателя ежемесячно передавать ему по 100 тысяч рублей. Взамен власти не стали бы препятствовать работе компании бизнесмена, который занимается поставками угля для отопления города и социальных учреждений. Также в конце отопительного сезона предприниматель должен был делиться с мэром прибылью.

Всего с августа 2018 по май 2020 года Сергей Горбунов незаконно получил более 6,8 млн рублей. Его задержали с поличным во время получения одной из частей взятки.

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