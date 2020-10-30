Из Алтайского края стали поставлять больше рыбы в зарубежные страны

Общая сумма поставок в январе-августе 2020 года составила 2,3 миллиона долларов США. Фото: pixabay.com

Экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Общая сумма поставок в январе-августе 2020 года составила 2,3 миллиона долларов США. Об этом официальный сайт региона.

– Драйвером экспорта стало рыбное филе - за рубеж отправили 225 тысяч тонн этой продукции. В стоимостном выражении поставки принесли 2,1 миллиона долларов. Также экспортеры отгрузили сушеную и соленую рыбу, – сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Из Алтайского края поставляет продукты в Германию, США, Нидерланды и Казахстан.

Напомним, ранее что в Алтайском крае создали первый в мире антисептик в виде карандаша. Таким образом алтайские разработчики решили главную проблему – испарение санитайзера с поверхности кожи человека. Содержание спирта в антисептических карандашах выше 80%. Это позволяет убивать все известные бактерии и вирусы.

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