На Алтае браконьер поймал в реке… крокодила!

Вот так трофей! Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Все как в анекдоте: сидят мужики, уловом меряются, и тут один говорит: а я однажды крокодила поймал! Где? Да тут у нас на Алтае, в притоке Чарыша!

И ведь никто не поверит, хотя история самая что ни на есть настоящая. Про уникальный случай «Комсомолке» рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

- Это было прошлой осенью в Усть-Калманском районе. Мы этот случай тогда даже не афишировали – слишком уж экзотический, как так - крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было. В общем, задержали нарушителя, который ночью «лучил» (это когда рыбачат с фонарем, привлекая крупную рыбу). Он сам не ожидал – увидел огромное существо, думал таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам, - говорит Катернюк.

На радостях рыбак начал разделывает рептилию (видимо, жене на сапоги) и тут везение кончилось – его поймали инспекторы минприроды. Документов-то на хищника у того нет. В общем, незаконно добытую тушку у него изъяли. А мужику в следующий раз пообещали выписать штраф за ловлю рыбы (или крокодилов) с фонарем.

Откуда в сибирской реке мог появиться тропический крокодил?

- Можно только предполагать. Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток. Когда осенью температура начинала подать, рептилия уже впала в анабиоз и неминуемо бы погибла от мороза. Так что шансов на счастливый конец у крокодила не было, - говорит начальник управления охотничьего хозяйства.

Кстати, это не первый редкий «зверь», которого находят в алтайской природе – как-то в Оби выловили настоящую пиранью! Скорее всего, рыбу кто-то из аквариумистов просто выпустил в Обь. По словам ихтиологов, выжить пираньи в сибирских условиях не смогут, так как обитают в теплых водах. Самая подходящая температура воды для них - 23 - 25 градусов. При ниже, чем плюс 15 пираньи погибают. Даже если пираньи приспособятся к сибирскому лету, то зиму им точно не пережить.