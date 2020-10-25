В Алтайском крае создали сухой антисептик, которому нет аналогов в мире

Такая обработка позволяет сохранять защиту от вирусов в течение нескольких часов. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае разработали сухой антисептик в виде карандаша. Местным разработчикам удалось отыскать ранее неизвестный способ перевода жидкого спирта в твёрдую форму, сообщают «Вести Алтай».

Таким образом алтайские разработчики решили главную проблему – испарение санитайзера с поверхности кожи человека. Содержание спирта в антисептических карандашах выше 80%. Это позволяет убивать все известные бактерии и вирусы.

Изначально это средства разрабатывалось для военных, и первая формула была создана еще в 2010 году. Ее немного преобразовали во время пандемии.

Чтобы применить антисептик, достаточно нанести небольшое количество сухого спирта на руки и растереть между пальцами. Такая обработка позволяет сохранять защиту от вирусов в течение нескольких часов.

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