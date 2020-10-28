Ушел из жизни алтайский ветеран-строитель Владимир Белоусов

Владимир Ефимович Белоусов Фото: ПОЛИТСИБРУ

В Барнауле в возрасте 93 лет умер Владимир Ефимович Белоусов, ветеран строительной отрасли, отец сенатора от Алтайского края Сергея Белоусова, пишет “Политсибру”.

Владимир Белоусов участвовал в строительстве многих крупных объектов, которые стали символами краевой столицы. Среди них кинотеатр «Мир», рынки Центральный и Юбилейный, бассейн «Обь» и другие.

Прощание с Владимиром Ефимовичем состоится в Барнауле. Оно пройдет в среду, 28 октября, с 11 до 12 часов по адресу проспект Космонавтов, 64.

Напомним, ранее мы сообщали, что ушел из жизни Юрий Александрович Высоцкий, почетный профессор Алтайского государственного медицинского университета, экс-заведующий кафедрой анатомии человека.

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Дата и место прощания пока не называются (подробнее)