Умер почетный профессор АГМУ Юрий Высоцкий

Юрий Александрович Высоцкий. Фото: АГМУ.

Ушел из жизни Юрий Александрович Высоцкий, почетный профессор Алтайского государственного медицинского университета, экс-заведующий кафедрой анатомии человека. Об этом сказано на официальный сайте АГМУ.

Что именно стало причиной смерти Юрия Высоцкого не сообщается.

– Смерть Юрия Александровича – невосполнимая утрата для коллектива Алтайского государственного медицинского университета, кафедры анатомии, которой он заведовал 23 года, его близких и друзей. Светлая память о замечательном человеке, ученом, педагоге, враче навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, коллег и учеников. Руководство Алтайского государственного медицинского университета выражает слова соболезнования родным и близким Юрия Александровича, – сообщили в вузе.

Что известно о Юрии Высоцком

Родился в 1939 году. После окончания школы поступил в Алтайский государственный медицинский институт, который закончил в 1962 году. С 1962 по 1965 год учился в целевой аспирантуре при кафедре нормальной анатомии Томского медицинского института. С октября 1965 года – ассистент кафедры анатомии АГМИ, с 1971 – доцент, с 1992 по 2015 год – заведующий кафедрой анатомии ФГБОУ ВО АГМУ. На протяжении 13 лет Юрий Александрович Высоцкий являлся проректором по научной работе АГМУ.

Под руководством профессора Юрия Высоцкого подготовлены и успешно защищены три докторских диссертации и 13 кандидатских диссертаций. Серьезное внимание уделял воспитательной и внеучебной работе со студентами, руководил исследовательскими работами, формируя у учащихся вуза творческий подход к изучаемой проблеме.

Кроме того, Юрий Александрович писал стихи, он является автором нескольких поэтических сборников. Под его руководством работал Клуб любителей поэзии, проводили творческие вечера поэзии.

Ранее мы писали о том, что в минувшую субботу, 17 октября, в возрасте 55 лет в Барнауле скончался известный психолог Алексей Капранов.

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