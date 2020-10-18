Известный психолог Алексей Капранов скончался в Барнауле

Алексей Капранов ушел из жизни 17 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую субботу, 17 октября, в возрасте 55 лет в Барнауле скончался известный психолог Алексей Капранов.

- Друзья, 17.10.2020 от нас ушел наш друг, наставник и просто великий человек Алексей Васильевич Капранов. Мы приносим соболезнования семье и близким. Дата и место позже. Скорбим, ты вечно в нашей памяти..., - написал на своей странице фотограф Павел Водопьянов.

Что именно произошло с известным психологом, не уточняют, но близкие рассказывают, что он болел диабетом и вероятно на это наслоилось заболевание коронавирусом. О том, что Алексей болел, он сам подтвердил на своей странице во «Вконтакте».

- Немного разболелся, лежу с температурой. До следующей недели постараюсь оклематься, - написал он.

При этом в сети был в последний раз четыре дня назад. Скорее всего, так и не смог оклематься… Слова соболезнования друзья Алексея Капранова выражают на своих страницах в интернете. Когда состоится прощание – пока не известно. Знакомые организовали сбор средств на то чтобы достойно проводить товарища в последний путь.

Сам про себя Алексей Капранов говорил, что он сволочь – такая уж у него гадкая работа.

- Сволочь – это не ругательство. Это – профессия. Потому что слово «сволочь» для меня означает сволакивать с «правильного» пути, который завел человека либо в тупик, либо привел его к обрыву. На первый взгляд кажется, что все, о чем я говорю, это теоретические вещи, но все они легко применяются в жизни и расширяют репертуар интерпретаций жизненных фактов, повышая вашу адаптивность, - говорил он.

Психологией Капранов занимался больше 25 лет. Написал две книги – «За что мне такому хорошему, такая хреновая жизнь!» и «эМ & Же. Как научиться жить душа в душу с тем, кого любишь». Планировал начать работу над следующей книгой из серии «Мужчина и Женщина».

Реквизиты для тех, кто хочет оказать материальную помощь для организации церемонии прощания:

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