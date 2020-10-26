Алтайским медикам разъяснили, почему им не полагается доплата за ковид

Доплаты медикам делают согласно двум постановлениям Фото: Олег УКЛАДОВ

Медикам не ковидных медучреждений Алтайского края разъяснили порядок начисления федеральных выплат. Пояснение потребовалось в связи с тем, что персонал инфекционного отделения Бийской центральной горбольницы высказал намерение не выходить на работу в выходные дни и на ночные дежурства, пока им не будут доплачивать, как в ковидных госпиталях.

В Минздраве сообщили, что федеральные деньги выплачиваются в соответствии с двумя постановлениями правительства.

Согласно постановлению N484, медикам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях, полагаются следующие ежемесячные фиксированные выплаты: врачам - 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс., младшему – 25 тыс.

Согласно постановлению 415, выплаты полагаются всем сотрудникам медучреждений. Но их размер зависит от средней зарплаты, и полагаются они именно именно за риск.

- Например, врачи скорой помощи и поликлиник получают 80% от среднемесячного дохода по краю, средний медперсонал – 40%. В стационарах врачам выплачивают 100%, средним медработникам - 50%, а младшим – 30%, - рассказали в Минздраве.

Так как Бийская ЦГБ не ковидный госпиталь, федеральные выплаты положены только по 415 постановлению. Но сейчас рассматривается возможность развертывания на базе этого учреждения ковидного госпиталя. И тогда медики будут получать фиксированные доплаты в рамках 484 постановления.

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