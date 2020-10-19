В Бийске врачи отказываются дежурить из-за отсутствия выплат

Если ничего не изменится, с середины недели медики перестанут дежурить по ночам и в выходные. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске врачи инфекционного отделения ЦГБ, которое во время начала пандемии перепрофилировали в провизорный госпиталь, отказываются дежурить по ночам. Свой отказ они аргументируют тем, что не получают «ковидные» выплаты, хотя по факту они работают с зараженными коронавирусом. Об этом «Бийскому рабочему» рассказала заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска Лариса Фоминская.

Медики направили письмо на имя министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, чтобы два этажа отделения внесли в постановление правительства № 484, в котором прописаны категории медиков, которым начисляются «ковидные» выплаты.

Как сообщает издание, в противном случае уже с середины этой недели врачи не будут дежурить по ночам, в выходные и праздничные дни, а ведь основная часть заболевших, в том числе и с коронавирусом, в инфекционное отделение поступает в вечернее и ночное время.

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По словам специалиста, эта методика исследования требует определенных показаний (подробнее)