«Скупают пачками, лишь бы было»: почему в алтайских аптеках произошел дефицит лекарств

Антибиотики разбирают за считанные часы Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края уже несколько недель жалуются на дефицит антибиотиков и антивирусных препаратов в аптеках. Региональный Минздрав проблему признал и сообщил, что поставки происходят каждый день, но люди слишком быстро разбирают препараты. Также министерство обратилось в Минпромторг РФ с просьбой посодействовать в производстве необходимого объема популярных препаратов. Корреспондент «Комсомолки» прошел по аптекам Барнаула и выяснил, изменилось ли что-то после вмешательства Минздрава и как справляются аптеки во время коронавируса.

«Здесь помогут»

Аптека – теперь не менее людное место, чем поликлиника. Люди, не дозвонившись до медучреждения или «скорой», спешат к фармацевтам и находят там спасение. И в одной из аптек я приметила довольно интересный сервис – в зале стоит отдельный врач, который консультирует клиентов по интересующим их вопросам. К нему подойти может каждый и спросить, что купить при том или ином недуге, какой препарат лучше выбрать и так далее.

Вот, перед мной стоит мужчина, спрашивает, можно ли как-то купить антибиотики. Без рецепта. Женщина за стойкой направляется к врачу-консультанту.

- Мамочка кормящая, с температурой, до врача дозвониться не могут, - транслирует фармацевт.

Консультант начинает общаться с мужчиной, и выясняется, что уже несколько дней семья не может дождаться ни терапевта, не педиатра, а у мамы температура днем держится 37, а по ночам поднимается до 39. Все признаки ОРВИ на лицо. Малышке всего шесть месяцев, и кушать что-то кроме грудного молока она пока не жаждет.

- Ну купите вот этот противовирусный препарат, его можно кормящим, возьмите еще жаропонижающее. А с антибиотиками пока подождите, так как неясно, нужны ли они вообще. Это может быть все, что угодно, не обязательно коронавирус, - говорит женщина.

Спрашиваю у неё, есть ли вообще антибиотики.

- Поставки в аптеку идут регулярно, но проблема – в «больных головах людей», так как бегут за антибиотиками при каждом чихе. Антибиотики, как и любой препарат, должны рекомендоваться врачом. Без рецепта мы их не даем. Да, сейчас люди приносят и просто бумажки с печатями, и старые, и новые выписки, но мы уже закрываем глаза, главное, чтобы хоть какой-то документ был, потому что понимаем ситуацию. Люди не могут дозвониться до поликлиники и идут к нам, потому что знают, что здесь помогут. Мы все обязаны оказывать консультативную помощь, подсказывать, и когда приходят, вот как этот папочка, мы стараемся сделать так, чтобы не навредить, - рассказал фармаколог.

Ни антибиотиков, ни витаминов

Помните ситуацию с масками в аптеках весной? Как только началась пандемия в регионе, люди начали кучами скупать средства защиты, все подряд. Так вот, с лекарствами сейчас то же самое. Те, что без рецепта, люди запасают пачками, даже если не болеют, лишь бы было про запас, а некоторые аптеки готовы их продавать и обогащаться. Но не все.

- Поставки у нас есть, но люди просто моментально, за несколько часов, разбирают антибиотики и противовирусные. Одни приходят с рецептами, но некоторые просят продать про запас в надежде, что пригодится. Мы отпускаем по потребности. Вот есть курс лечения – две пачки, и чтобы не создавать лишний дефицит, мы выдаем именно столько, сколько требуется, - рассказали в одной из аптек Барнаула.

Изначально жители региона начали жаловаться на пропажу азитромицина, левофлаксацина и арбидола. Ни в одной из девяти аптек Барнаула корреспонденту «Комсомолки» найти эти препараты не удалось.

- Дефицит произошел потому, что назначать эти препараты начали всем подряд – болеющим любым вирусом. Но это неправильно. Поэтому и спрос вырос буквально в четыре раза, по сравнению с прошлыми годами. Не только в аптеках нет лекарств, их нет еще и на складах, поэтому поставщики вынуждены распределять препараты по всем аптекам в равном количестве. Даже если я вижу, что какое-то лекарство разбирают и хочу закупить партию побольше, то уже не получится, - добавили в другой аптеке города.

Также с полок аптек исчезли и термометры. Особо тяжко сейчас найти обычные – ртутные. Их либо нет на складах, либо поставщик завышает цены. А вот электронные градусники – с горем напополам, но найти возможно.

Скупают жители края и витамины. В большинстве аптек самыми продаваемыми и востребованными назвали С, D, цинк, селен и другие.

Аналоги и предзаказ

С азитромицином все плохо – это ясно, но противовирусные найти гораздо проще, пусть даже это не арбидол, а какой-то другой препарат. Запасы аналогов в аптеках хорошие.

Кроме того, некоторые аптеки дают возможность оформить предзаказ лекарств. Например, если в один день вам не достался азитромицин, то вам могут его отложить со следующей поставки. Это удобнее, чем носиться по всему городу, сломя голову.

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