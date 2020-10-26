Бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову выпустили из СИЗО

Арест Ирины Долговой Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Бывшего "социального" вице-губернатора Алтайского края Ирину Долгову выпустили из СИЗО, и теперь она находится под домашним арестом.

Как сообщает Банкфакс, 26 октября Октябрьский районный суд изменил меру пресечения по ходатайству следователя. Решение приняла судья Ольга Ефремова. Ирина Долгова проведет под домашним арестом ближайший месяц .

Напомним, бывшего зампреда правительства края Ирину Долгову арестовали через месяц после ее добровольной отставки. Экс-чиновницу обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). По версии следствия, осенью 2018 года за счет бюджета края она помогла получить дорогое лекарство (стоимостью более 200 тыс. рублей) знакомому, который не имел права на такую «льготу». Предположительно, этот знакомый - замдиректора территориального фонда обязательного медстрахования края Дмитрий Андреев. В разговоре с Банкфаксом он не подтвердил и не опроверг эту информацию, воздержавшись от комментариев.

Источники издания полагают, что на противоправные действия Долговой могла указать ее бывшая подчиненная из краевого Минздрава Елена Кравец, которую уже приговорили к штрафу в 4,5 млн рублей за взятки, при этом оставив на свободе - без условного срока.

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По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Ирина Долгова организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение (подробнее)