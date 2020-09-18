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Ирину Долгову заключили под стражу

Она может оспорить решение суда
Анна СЕМИНА
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Ирину Долгову заключили под стражу на два месяца

Ирину Долгову заключили под стражу на два месяца

Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Экс-зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова заключена под стражу. Такую меру пресечения в пятницу, 18 сентября, ей определил суд.

Напомним, сегодня Ирине Долговой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью 2018 года она незаконно обеспечила знакомого дорогостоящими лекарствами, за счет регионального бюджета. При этом он не входил в список льготников.

- Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края, - говорят в СУСКе.

Сегодня же состоялся суд, на котором бывшей чиновнице определили меру пресечения. Суд принял ходатайство следственных органов и согласился с их доводами о том, что только заключение под стражу позволит объективно расследовать уголовное дело. Находясь в изоляции Долгова не сможет оказать воздействие на свидетелей и других фигурантов, не сможет уничтожить доказательства своей вины, а это, по мнению суда, позволило бы ей избежать уголовной ответственности.

Таким образом ее поместили под стражу сроком на два месяца. Это решение может быть обжаловано.

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