«Помогла знакомому». На экс-председателя Правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело

Ирина Долгова. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Об этом сообщается на сайте следственного комитета. В доме подозреваемой прошли обыски.

По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Ирина Долгова организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение.

- Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, что в конце этого лета, 21 августа 2020 года губернатор Томенко принял отставку Долговой. Чиновница ссылалась на обстоятельства личного характера.

Досье КП

Ирина Долгова родилась 15 января 1966 года в Барнауле. В 1988 году окончила АлтГУ по специальности «Экономика труда». После этого стала работать экономистом на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры.

В 1995 году Долгова ушла на должность специалиста в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (ТФОМС). Через два года стала заместителем исполнительного директора фонда по экономическим вопросам. А в сентябре 2000-го Долгову назначили на должность исполнительного директора ТФОМС Алтайского края.

В апреле 2012 года Ирину Долгову назначили и.о. начальника крайздрава, а уже через месяц она получила пост руководителя этого управления.

Именно при этом руководители началась оптимизация системы здравоохранения. В это время небольшие амбулатории, стационары, некоторые отделения в ЦРБ закрывали и одновременно формировали межрайонные медицинские центры на базе крупных районных больниц. Среди появившихся крупных центров - перинатальный центр «ДАР», новый лечебно-диагностический корпус онкоцентра «Надежда», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

В октябре 2018 года губернатор Томенко уволил Долгову с этой должности и назначил заместителем председателя правительства края, курирующего социальную сферу. А 21 августа 2020 года Долгова ушла в отставку по собственному желанию.