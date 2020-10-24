На Алтае мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить к любимой

Водитель съехал в кювет. Фото: pixabay.com

22-летний ранее судимый житель села Чемал угнал машину, чтобы повидаться со своей возлюбленной. По дорогу мужчина съехал в кювет, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что хозяин машины приехал на ней в гости к приятелю. Мужчины выпивали, а вскоре позже к застолью присоединился и 22-летний подозреваемый.

Ближе к ночи владелец автомобиля уснул. Воспользовавшись этим, сельчанин угнал его ВАЗ 21140, чтобы съездить к любимой в соседнее село.

По пути пьяный сельчанин не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. Угонщик бросил его и доехал к возлюбленной на попутке.

На следующий день мужчина приехал обратно и сам рассказал владельцу ВАЗа о случившемся.

Полицейские возбудили уголовное дело, мужчина уже признался в угоне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что неудачей закончилась попытка угнать автомобиль для 28-летнего жителя Барнаула. Он спрыгнул со второго этажа, сломал ногу и был задержан полицией.

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