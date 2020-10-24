Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 24 октября 2020 года составило 702

Число заболевших также растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 24 октября скончались 702 человека с коронавирусом, в том числе 337 случаев от COVID-19, 361 случай – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 11 человек с коронаврусом: восемь– от COVID-19, три – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 17716, в том числе 1044 ребенка до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 287 случаев – завозные, в том числе 102 – из-за рубежа; 9816 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 17716 заболевших: 5438 – у больных внебольничной пневмонией, 6533–у заболевших ОРВИ, в 5745 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 15097 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 190 пациентов.

Всего в крае на COVID-19 обследовали свыше 618 тыс. человек, за прошедшие сутки – 6 803.

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