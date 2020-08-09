Пьяный барнаулец спрыгнул со второго этажа, чтобы угнать машину

Незадачливого угонщика полиция задержала на месте преступления Фото: Олег УКЛАДОВ

Неудачей закончилась попытка угнать автомобиль для 28-летнего жителя Барнаула. Он спрыгнул со второго этажа, сломал ногу и был задержан полицией.

Как рассказали в управлении МВД по Барнаулу, машина стояла у дома владельца - 65-летнего мужчины. Нетрезвый жилец того же дома захотел угнать авто, чтобы просто покататься. При этом решил выйти из квартиры не в дверь, а в окно.

- Чтобы быстрее попасть на парковку, он выпрыгнул из окна, - сказали в полиции.

Приземление оказалось неудачным, и угонщик получил перелом левой голени. Тем не менее, как-то добрался до машины, разбил стекло водительской двери и забрался в салон.

- Когда он стал искать ключи, услышал чьи-то крики и попытался скрыться. И в этот момент его задержали сотрудники полиции, - уточнили в УМВД.

Что интересно, действия пьяного соседа наблюдал сам владелец авто. Он и сообщил правоохранителям, что неизвестный пытается угнать его машину. Наряд патрульно-постовой службы быстро прибыл и задержал незадачливого угонщика.