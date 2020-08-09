Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пьяный барнаулец спрыгнул со второго этажа, чтобы угнать машину

При этом незадачливый угонщик сломал ногу
Александра сапожковаАлександра сапожкова
КомментироватьОставить комментарий
Незадачливого угонщика полиция задержала на месте преступления

Незадачливого угонщика полиция задержала на месте преступления

Фото: Олег УКЛАДОВ

Неудачей закончилась попытка угнать автомобиль для 28-летнего жителя Барнаула. Он спрыгнул со второго этажа, сломал ногу и был задержан полицией.

Как рассказали в управлении МВД по Барнаулу, машина стояла у дома владельца - 65-летнего мужчины. Нетрезвый жилец того же дома захотел угнать авто, чтобы просто покататься. При этом решил выйти из квартиры не в дверь, а в окно.

- Чтобы быстрее попасть на парковку, он выпрыгнул из окна, - сказали в полиции.

Приземление оказалось неудачным, и угонщик получил перелом левой голени. Тем не менее, как-то добрался до машины, разбил стекло водительской двери и забрался в салон.

- Когда он стал искать ключи, услышал чьи-то крики и попытался скрыться. И в этот момент его задержали сотрудники полиции, - уточнили в УМВД.

Что интересно, действия пьяного соседа наблюдал сам владелец авто. Он и сообщил правоохранителям, что неизвестный пытается угнать его машину. Наряд патрульно-постовой службы быстро прибыл и задержал незадачливого угонщика.

Криминал