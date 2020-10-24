Высокий голубоглазый парень пропал в Алтайском крае

Пропавший молодой человек. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Чистюнька Топчихинского района пропал 26-летний Александр Новиков. Местонахождение молодого человека неизвестно с 3 октября. Жителей Алтайского края просят помочь в его поисках, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Приметы пропавшего:рост 190 сантиметров, крупного телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые

Был одет: зеленая куртка, черные брюки, черные кроссовки.

С собой у молодого человека была небольшая зеленая сумка.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно).

Напомним, ранее в Барнауле завершились поиски пропавшего девятилетнего мальчика, который ушел на уроки в школу и после занятий домой не вернулся. Ребенка нашли живым. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

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