Двое мужчин с ребенком провели ночь в лесу в застрявшем автомобиле

Спасатели оперативно организовали масштабную поисковую операцию Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Первомайском районе Алтайского края двое мужчин и восьмилетний ребенок выехали за грибами на автомобиле Nissan Tiida и попали в ловушку – их машина застряла. Родственникам пришлось провести ночь в лесу. Подробности “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

О случившемся вечером 3 октября спасателям сообщила родственница пропавших. В лесу заблудились ее 80-летний отец, 27-летний племянник и 8-летний сын. Все вместе они выехали за грибами и вскоре перестали выходить на связь. Дозвониться до них не удалось даже спустя некоторое время.

Спасатели оперативно организовали масштабную поисковую операцию. В ней участвовали сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова, пожарно-спасательного отряда МЧС, Управления ГОЧС и пожарной безопасности, полицейские, поисковики отряда "Лиза Алерт", волонтеры. Кроме того, к работе привлекли группу с беспилотной авиасистемой, которая оснащена тепловизором.

Поиски пропавших. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

К счастью, пропавших удалось найти утром на следующий день, 4 октября. Выяснилось, что их автомобиль Nissan застрял в лесу примерно в 18 километрах от поселка Лесной. В этом районе не было связи, поэтому и не удалось позвонить родным или спасателям. Грибники решили дождаться помощи и переночевали в машине.

В МЧС подчеркнули, что потерявшиеся чувствовали себя нормально, медицинская помощь им не потребовалась. Их автомобиль также удалось благополучно извлечь.

Отметим, что вечером 2 октября в районе лесного массива садоводства «Лесное» пропал еще один грибник. Пожилой мужчина вместе с женой пошел за грибами, они разделились. Потерявшегося искали более 40 человек, они обследовали территорию вокруг сел Рассказиха, Бобровка, Сосновка, лесополосу и прилегающую к ним болотистую местность. Поиски мужчины продолжаются. Связаться с ним нельзя, потому что он не взял с собой телефон.

Как не заблудиться в лесу

Следует заранее обсудить с близкими свой маршрут и время возвращения из леса. Нужно взять с собой телефон, пополнить баланс, а также проверить заряд батареи. С собой также советуют на всякий случай захватить компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.

Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты. Кроме того, нужно одеться ярко, ведь в камуфляже или темной одежде человека будет сложно заметить в лесу. В лесу нужно запоминать по пути как можно больше предметов - деревья, пни и прочее. В этом случае будет легче найти обратную дорогу.

Поиски пропавших. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– В экстремальных ситуациях необходимо обращаться к спасателям по телефону 101 или 112. Своевременное сообщение о происшествии, поступившее на номер вызова экстренных служб, позволяет завершить поиски заблудившихся в кратчайшие сроки, – резюмировали в МЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, что спасатели МЧС России провели поисковую операцию в Чарышском районе, где потерялись два туриста. Они три ночи провели в заснеженных горах. Подробнее здесь.

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