В Барнауле нашли пропавшего ребенка

Рюкзак. Фото: pixabay.com

В Барнауле завершились поиски пропавшего девятилетнего мальчика, ребенка нашли. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

– Найден, жив! Огромное всем спасибо за распространение информации. И отдельное спасибо неравнодушной Надежде, благодаря ее звонку нашли ребенка! Отряд говорит вам огромное спасибо, – сказано в группе.

Ранее мы писали о том, что ребенок ушел на уроки в школу №110 и после занятий домой не вернулся. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», в тот день мальчик был одет в темно-синюю куртку, белую рубашку, темно-синий жилет, темно-синие джинсы, красные зимние резиновые сапоги, темно-синюю шапку. С собой у него был рюкзак.

Напомним, несколько дней назад в Первомайском районе Алтайского края двое мужчин и восьмилетний ребенок выехали за грибами на автомобиле Nissan Tiida и попали в ловушку – их машина застряла. Родственникам пришлось провести ночь в лесу.

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