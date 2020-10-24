Барнаулец напал на 83-летнюю женщину

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в грабеже, мужчина дал признательные показания, сообщает краевое управление МВД.

В полицию обратилась 83-летняя пенсионерка и рассказала о случившемся. По ее словам, вечером на нее напал неизвестный и вырвал из рук сумку, а затем убежал. В сумке лежали документы и 8 тыс. рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого - ранее судимого 29-летнего мужчину, он дал признательные показания. Похищенное частично изъяли.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае будут судить мужчину, который надругался над 80-летней женщиной за отказ дать ему картошки. Он набросился на хозяйку дома, толкнул, а когда она упала, мужчина сорвал с нее одежду и совершил в отношении нее нечто, что уголовным кодексом трактуется, как насильственные действия сексуального характера.

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