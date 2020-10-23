На Алтае мужчина надругался над пенсионеркой за отказ дать ему картошки

Дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить мужчину, который надругался над 80-летней женщиной за отказ дать ему картошки. Он набросился на хозяйку дома, толкнул, а когда она упала, мужчина сорвал с нее одежду и совершил в отношении нее нечто, что уголовным кодексом трактуется, как насильственные действия сексуального характера.

Все это произошло в конце апреля в одном из сел Быстроистокского района. Сейчас расследование завершилось.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Быстроистокского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.