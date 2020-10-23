В Бийске неизвестный мужчина напал на женщину

Нападавшего задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске неизвестный мужчина напал на 41-летнюю женщину. Она возвращалась с работы домой около половины девятого вечера по переулку Новгородский.

- Следом за ней шел неизвестный мужчина. Неожиданно злоумышленник ускорил шаг, догнал бийчанку, резко схватил ее за лицо и повалил на землю. Затем, угрожая, отобрал телефон и деньги в сумме 3000 рублей. После этого нападавший скрылся. – сообщает региональное управление МВД.

Оперативники установили личность нападавшего, им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. Он дал признательные показания.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - составляет семь лет лишения свободы.