В минздраве рассказали, в каком барнаульском ТЦ разместят ковидный госпиталь

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 17,5 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ковидный госпиталь разместят на базе торгового центра "Геомаркет". Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на минздрав Алтайского края.

В здании “Геомаркета” смогут оказать помощь 1 тыс. пациентов. Работы по перепрофилированию ТЦ будут проводить уже на следующей неделе. Благодаря этому число коек в госпиталях Алтайского края вырастет до 5,6 тыс.

Ранее мы сообщали о том, что глава региона Виктор Томенко рассказал, что минздрав внес в правительство края вопрос о создании дополнительных госпиталей, которые могут развернуть вне медицинских организаций. Он дал понять, что, какими бы непопулярными ни показались эти решения, власти обязаны на них пойти

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 17,5 тыс. человек. Выздоровевших – свыше 14,9 тыс. Кроме того, по данным на вечер 23 октября, в регионе умер 691 пациент с коронавирусом.

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