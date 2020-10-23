Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 октября 2020: Виктор Томенко рассказал, как снизить скорость распространения болезни

Ковид на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самое пугающее в распространении коронавируса в Алтайском крае – смертность, которая по-прежнему остается высокой. Согласно последним новостям о коронавиусе на 24 октября 2020 года, в регионе за сутки скончалось 12 человек, заразилось – 204.

На днях губернатор края Виктор Томенко рассказал, как снизить скорость распространения болезни – для этого нужно убеждать людей соблюдать масочный режим и наказывать, если они этого не делают.

- Срабатывает метод убеждения, метод призыва людей к их гражданской ответственности. И второй метод - принуждение, санкции и меры наказания. Все это должно способствовать тому, чтобы и граждане, и юридические лица, и предприниматели, и организации, в том числе государственные и муниципальные, понимали и исполняли существующие требования. Мы реально можем снизить скорость распространения и количество вновь заболевающих людей, которые идут за медицинской помощью. Это важнейшее направление, по которому весь мир сегодня работает, - сказал губернатор.

А тем временем, общее число заболевших в крае составило более17,5 тыс. человек. Из них почти 15 тыс. – выздоровели.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся около 1,9 тысю пациентов. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 139.

- Кроме этого, 2 115 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 283 человека находятся там по другим обстоятельствам, 1 368 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - сообщает оперативный штаб.

Жителей просят соблюдать масочный режим, отказаться от посещения общественных мест – это нужно, чтобы снизить число заболевших.

Есть надежда, что коронавирус поведет себя по типу сезонного ОРВИ, и уровень заболевших начнет снижаться к середине ноября. Однако этого может и не произойти.