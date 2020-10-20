Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 октября 2020: в школах и ТЦ Барнаула могут развернуть ковидные госпитали

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым днем в Алтайском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. С начала пандемии количество инфицированных уже превысило 16,7 тыс. человек. В связи с тем, что в ковидных госпиталях занято много коек, дополнительные места временно могут организовать в торговых центрах и школах Барнаула. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил “Вестям Алтай”.

Глава региона рассказал, что минздрав внес в правительство края вопрос о создании дополнительных госпиталей, которые могут развернуть вне медицинских организаций.

– Сейчас определяемся, что это будет. Может быть, школы, торговые центры, еще какие-то похожие заведения, где можно организовать процесс по оказанию полноценной медицинской помощи больным людям, средней тяжести и тяжелым, – отметил губернатор.

Виктор Томенко не назвал конкретные школы и торговые центры, которые могут задействовать. Однако он дал понять, что, какими бы непопулярными ни показались эти решения, власти обязаны на них пойти.

– Сейчас кому-нибудь скажи, и завтра выставится пикет. Он и так, скорее всего, выставится. Но если мы что-то решим, то будем к нему готовиться. Разговаривать с коллективом, руководством, с родителями – если это будет школа, решать, куда ребятишек распределить, – добавил губернатор Алтайского края.

Напомним, 19 октября во время оперативного совещания с региональным правительством глава региона сравнил обстановку о COVID-19 в регионе с военной.

Общая ситуация

По данным на вечер 20 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 865 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Число тяжелобольных – 364, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138.

Данные на 23 часа 20 октября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Кроме этого, 2 038 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 249 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 003 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Отметим, что в федеральной статистике указано 305 новых случаев COVID-19 в крае. Это связано с тем, что в статистику были автоматически включены бессимптомные случаи, выявленные в рамках планового мониторинга ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия клиники. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обстановка в школах

На досрочные каникулы ушли уже 12 школ, это около 6 тыс. обучающихся. Также три образовательных организации Алтайского края закрыты в связи с COVID-19. Речь идет про Кулундинскую, Бурлинскую и Брусенцевскую школы. В последнем учреждении со вчерашнего дня все учащиеся, 59 человек, ушли на каникулы, карантин закончен. В других учреждениях некоторые учителя уже выздоровели и будут выходить на работу на этой неделе. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Еще 10 школ края на карантине из-за ОРВИ, там болеют 20% и более учеников.

Кроме того, не работают два дошкольных учреждения, одно из-за COVID-19, другое – в связи с ОРВИ. Также в подведомственных учреждениях 5 групп в пяти учреждениях среднего профессионального образования в настоящее время на карантине из-за коронавируса.

Всего в крае положительный тест на коронавирус получили около 65 школьников и 67 педагогов.

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