В барнаульском ковидном госпитале умер еще один медик

Это уже далеко не первый случай смерти медика, заболевшего коронавирусом, в крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле скончался заведующий детским отделением гнойной хирургии детской клинической больницы № 7 Сергей Беляев. На момент смерти ему было 64 года.

Коллеги врача рассказали amic.ru коллеги врача, что он был заражен коронавирусом и умер в реанимации ковидного госпиталя. Беляев посвятил медицине больше половины своей жизни – почти 40 лет.

Напомним, ранее произошел еще один трагичный случай. От коронавируса скончалась медсестра барнаульской поликлиники №14 Татьяна Романова.

Также 1 октября в Барнауле умер заведующий первым травматологическим отделением Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, Заслуженный врач России Игорь Деев. У него также диагностировали коронавирус.

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По словам специалиста, эта методика исследования требует определенных показаний (подробнее)