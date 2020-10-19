Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала, почему не всех отправляют на КТ

Решение остается за врачом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не всем людям с признаками ОРВИ должны давать направление на КТ (компьютерную томографию). Решение остается за врачом, который опирается на симптомы болезни и знает, что именно следует назначать пациенту. Об этом во время пресс-конференции 19 октября рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

У специалиста спросили, насколько больше реальное число заболевших коронавирусом в сравнении с официальной статистикой. При условии, что направление на рентген или КТ дают далеко не всем. Так, в частности, людям с простудными заболеваниями получить его очень сложно.

Ирина Переладова назвала такую формулировку вопроса популистской и обывательской.

– На сегодняшний день мы, простые жители, решили почему-то, что если у нас регистрируется клиника проявления ОРВИ, мы сами себе придумали, что обязательно нам должны дать направление. Причем все выучили такую методику исследования как КТ, но многие даже не знают, как перевести эти два слова и не понимают, что на самом деле это лучевая нагрузка на любой организм. Это та методика, которая требует определенных показаний, – заявила главный эпидемиолог Алтайского края.

Она добавила, что ком-то показан рентген, кому-то КТ, решение остается за врачом. По словам специалиста, преждевременно и неправильно проводить параллели между большими очередями и тем, что не дают направление на КТ людям с ОРВИ. Методика обследования – прерогатива врача.

– То, что каждый человек решил, что он хочет, и ему должны, это не есть истина на самом деле, – резюмировала Ирина Переладова.

Напомним, мы сообщали, что в Алтайском крае закупили еще шесть компьютерных томографов. Это связано с чрезвычайно высокой нагрузкой на систему здравоохранения – число зараженных увеличивается с каждым днем, поэтому необходимо увеличить и количество исследований. Новые аппараты край получит до конца года.

Ранее также стало известно, что краевой минздрав ограничил круг пациентов, которым назначают компьютерную томографию легких - исследования сейчас проводят лишь по клиническим показаниям. В пресс-службе министерства пояснили, что определенных категорий, которым КТ проводят в обязательном порядке, нет.

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