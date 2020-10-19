Алтайский край попал в число субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости

Общий объем доходов бюджета Алтайского края на 2021 год запланирован в размере примерно 106,6 млрд рублей, Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край стал одним из субъектов, долговая устойчивость в котором держится на высоком уровне. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов России.

Оценка долговой устойчивости проводится ежегодно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Все субъекты РФ классифицированы на высокий, средний и низкий уровень долговой устойчивости. По этой классификации на субъекты со средним и низким уровнем накладываются дополнительные ограничения и требования.

Также к высокому уровню отнесли Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы. Республика Алтай попала в группу субъектов со средним уровнем. В число с низким уровнем попало три региона Орловсая область, Псковская область и Республика Мордовия.

Напомним, ранее сообщалось, что общий объем доходов бюджета Алтайского края на 2021 год запланирован в размере примерно 106,6 млрд рублей, расходы - около 112,4 млрд рублей.

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