На Алтае чиновница присвоила себе чужие стимулирующие выплаты

Возбуждено уголовное дело.

В Республике Алтай на чиновницу, присвоившую чужие стимулирующие выплаты, завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ущерб от ее действий составил около 50 тысяч рублей. Она провернула это в период с января 2019 года по май 2020 года в Горно-Алтайске.

- Должностное лицо Многофункционального центра предоставления услуг из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, присвоило, то есть совершило хищение денежных средств, вверенных ему, а именно средств регионального бюджета, выделенных на оплату труда работникам данного учреждения, в размере около 50 000 рублей путем начисления стимулирующих выплат работникам и последующего получения себе данных начисленных сумм, причинив тем самым бюджету Республики Алтай имущественный ущерб на указанную сумму, - сообщает региональный следком.

Сейчас расследование дела продолжается.